من هو إيلون ماسك رابع أغنى شخص في العالم؟

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من يمتلكون أدوات النجاح الساحرة في الإقتصاد والأعمال في هذا العالم يواصلون حصد الأرباح الطائلة بالمليارات حتى في زمن الكورونا. ومن أبرز هؤلاء: إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية.
وحقق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك هذه النتيجة بفضل ارتفاع سهم "تيسلا" الاربعاء في البورصات الأمريكية، حيث ارتفعت ثروة ماسك بفضل ذلك إلى 84.8 مليار دولار.
جيف بيزوس يحافظ على المرتبة الأولى
وما يزال مدير ومؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس يحافظ على المرتبة الأولى كأغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 188 مليار دولار، يليه في المرتبة الثانية مؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس بثروة تقدر بنحو 122 مليار دولار، ومن ثم يأتي مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ .
والفرق الوحيد بين إيلون ماسك وجيف بيزوس هو 104 مليار، ويحتاج إيلون ماسك لوقت زمني طويل حتى يستطيع منافسة جيف بيزوس والتفوق عليه للوصول إلى المركز الأول كأغنى رجل أول في العالم.
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