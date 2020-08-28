الأمن المصري يعتقل القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

وجاء في بيان وزارة الداخلية: "القبض على القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، بشقة سكنية بالتجمع الخامس وتم العثور على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة وبرامج مشفرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".وأتى قرار المداهمة "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وأمرها بضبط القيادي الإرهابي، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته".

ويعد القيادي المذكور، "المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو" والتي كان من أبرزها:



حادث اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015.

حادث اغتيال العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.

Advertisements

حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016.

محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016.

حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2016.