الصحة العالمية تتحدث عن الأثر النفسي لفيروس كورونا

وأوضح أن "كوفيد – 19" أثر على الصحة النفسة للملايين، من جانب القلق والخوف الذي يسببهما، وكذلك تعطيل خدمات الصحة النفسية".

ولفت غيبريسوس إلى أن هذا الوضع ناجم عن التدابير التقييدية التي أدخلت في العديد من البلدان، وما يرتبط بذلك من غياب التفاعل بين الناس.



وأشار غيبريسوس إلى أن حوالي مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية، إلا أن الرعاية الطبية الجيدة متاحة لأقلية من السكان.