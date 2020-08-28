أمانة بغداد تعلن تنفيذ حملة خدمية 'مكثفة' لمسارات طرق الزائرين

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، عن تنفيذها حملة خدمية "مكثفة" لمسارات طرق الزائرين تستمر حتي انتهاء الزيارة الأربعينية. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن ملاكاتها "في دائرة بلدية الرشيد باشرت بحملة مكثفة ستستمر وبوتيرة عالية لمسارات وطرق الزئرين وحتى نهاية مراسم الزيارة الاربعينية الخاصة باستشهاد الامام الحسين (ع)".



وأضافت أن "الحملة تتضمن تنظيف وإدامة الطريق والأشجار وغيرها من الاعمال الخدمية الاخرى للطريق بغداد-بابل والطريق (يا حسين) الذي يعتبر من ابرز الطرق التي يسلكها الزائرون الذين يقصدون مدينة كربلاء المقدسة".

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