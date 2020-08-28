"الخليج": الصفحات لا تتّسع لخير سيدات إماراتيات كثر ذوات مكانة إنسانية وأسرية رفيعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020

أبو ظبي - الخليج 365



قالت صحيفة خليجية، في هذا اليوم المميّز، يوم الإماراتية، نسمو بقاماتنا ونرتفع بأبصارنا، لنطال الكواكب ونسامق النجوم، لأن الإماراتية تميّزت على كل الصّعُد، وحلّقت في سماوات الإبداع والإنجاز، فتبوّأت مناصب لم يشغلها إلا الرجال في كثير من الدول، فالإماراتية ترأست المجلس الوطني، وتسنّمت مناصب وزارية ودبلوماسية، وفي القوات المسلّحة، والأمن العام، فضلاً عن المراكز المهمة في المجالات الحيوية كالطب والهندسة والتعليم، وحتى مشاريع الفضاء والطاقة النووية، وقد أثبتت الجدارة والكفاءة العاليتين في زمن الجائحة الكورونية، فتصدرت خطوط الدفاع الأولى، مع الجيش الأبيض، تضحّي بكل ما تحوزه، لتنفيذ مهامها بكل تفانٍ.

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365"، تحت عنوان " يوم الإماراتية.. كل يوم " : لا ينكر أيّ منّا إنجازات الإمارات، منذ قيام الاتحاد قبل نحو خمسين عاماً، التي رسم خطوطها وبنى معالمها المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومعه الآباء المؤسسون، ومشى على خطاهم الخيّرة، قادة الدولة، وعلى رأسهم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث شهدت دولتنا نهضة نسائية أثارت الإعجاب ..

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وسجل التاريخ بإجلال وإكبار أن سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، هي صانعة هذه النهضة ورائدتها.

وتابعت : وتتداخل مرتكزات عطائها بسعة تنوع مبادراتها وشمولية ميادينها، حتى غدا رصد جهودها الدائبة لتحقيق الأهداف السامية التي تميزت بها مسيرتها منذ قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971، يستلزم رؤية فاحصة تعطي محاورها الرئيسية أهميتها وأبعادها المحلية والإقليمية والدولية، ومن ثم فلا حواجز بين عطاءاتها في كل جوانبها، سواء الخاصة بتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، أو تلك المتعلقة بمواقفها الإنسانية التي لا حدود لها.

وقالت : يتجلّى بوضوح أيضاً وبكثير من الاعتزاز، حنوّ سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وإنسانيتها وعطاؤها التي بلغت كثيراً من المناطق التي يعاني سكانها العوز والحاجة، لا سيما اللاجئين الذين حظوا برعاية أسهمت في رفع كثير من العناء عنهم، فأغدقت على أبنائهم، ورعت تعليمهم، فدخلوا معترك الحياة. ولا يغيب عن مرأى أي منّا، دعمها للمرأة في كل ما يمكن أن تسهم فيه في البناء والحضارة.

واختتمت "الخليج" افتتاحيتها بالتأكيد على أن الصفحات لا تتّسع لخير سيدات إماراتيات كثر ذوات مكانة إنسانية وأسرية رفيعة، عمّ الوطن، وفاض إلى العالم، فلهنّ كل الامتنان والاحترام .. وهنيئاً لكل الإماراتيات يومهنّ الذي ليس هذا اليوم وحسب؛ بل إن كل الأيام لهنّ ولعطائهنّ وتفانيهنّ