شكرا لقرائتكم تعبئة لمظاهرة مليونية في طرابلس.. و"الوفاق" تحشد أمنياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخطّط الحراك الشعبي الليبي، اليوم الجمعة، للخروج في مظاهرات مليونية في غالبية مدن الغرب الليبي، للدفاع عن مطالبه بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وللاحتجاج على إخفاق حكومة الوفاق في تسيير الإدارة ومعالجة ملفات الفساد. من جهتها، بدأت المليشيات المسلحة تحشد لإحباط هذه التعبئة الشعبية مع نقلها أعداداً جديدة من المسلحين لوسط المدن من أجل منع المظاهرات.

واستيقظت العاصمة طرابلس اليوم الجمعة على انتشار أمني كثيف للمليشيات المسلحة التي استبقت المظاهرات المرتقبة وأغلقت كل الطرق والمنافذ المؤدية إلى ساحة التظاهرات، بينما يستمر الناشطون في التعبئة لها حيث وجهوا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لحث الليبيين على الخروج بكثافة وضمان مشاركة أوسع في "جمعة الغضب".

انتشار أمني في طرابلس ليبيا منع الاحتجاجات مساء الخميس

ويسعى الناشطون لأن تكون مظاهرات اليوم هي الأكبر والأوسع منذ بدء الحراك الشعبي يوم الأحد الماضي، حيث تستهدف المليونية المطالبة بتحسين الخدمات العامة والتصدّي للفساد إضافة إلى الإفراج عن المخطوفين الذين اعتقلتهم المليشيات المسلّحة أثناء المظاهرات في الأيام الماضية.

في المقابل، وضعت المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق والموالية لرئيسها فايز السراج عشرات السيّارات المسلحة في محيط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس وعلى كل مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية لساحة التظاهر. كما نقلت أعداداً كبيرة من العناصر المسلحة لنشرها في الشوارع والساحات، في خطة تستهدف منع تجمّع المتظاهرين وإحباط الاحتجاجات المرتقبة.

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من جهته، قال المتحدث باسم حراك "همّة شباب ليبيا" أحمد أبو عرقوب، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن الحراك الشعبي سيستمر خاصة بعد الموقف السلبي للمجلس الرئاسي وعدم تجاوبه مع المطالب المشروعة التي رفعها المتظاهرون المطالبين بتوفير سبل العيش الكريم، ولجوئه إلى التعامل الأمني مع هذه المظاهرات السلمية من خلال قمع المتظاهرين وعدم احترام حرية التعبير إضافة إلى فرض حظر للتجوّل في محاولة لإخماد هذه المظاهرات وإسكات الشارع الليبي.

من احتجاجات الاثنين في طرابلس

ووجهّ أبو عرقوب دعوة إلى كافة المنظمات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني وأبناء المدن المجاورة للعاصمة طرابلس للالتحاق بهذه المظاهرات والدفاع عن المطالب المشروعة لليبيين.

وبدأ الحراك الشعبي المناهض لحكومة الوفاق في التوسع والتمدد ليشمل أغلب مدن الغرب الليبي، حيث وصل أمس الخميس إلى مدينة زليتن الواقعة غرب مصراتة، حيث خرجت مظاهرة تهتف بشعارات تضامن مع حراك طرابلس وما تعرض له ناشطوه من قمع واعتقال.

وتشير التوقعات إلى تمدّد الحراك أكثر نحو مدن الزاوية وصبراتة ومصراتة التي تعيش بدورها أزمة خانقة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وضعف التزود بالمياه إضافة إلى تأخر الرواتب وكذلك تفشّي الفساد في مؤسساتها المحليّة.