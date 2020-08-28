شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دوائر فردية لمحافظة الأقصر فى انتخابات النواب بـ3 مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبا، ووافق علية البرلمان نهائيا، محافظة الأقصر إلى 3 دوائر فردية مخصص لها 3 مقاعد كما يلى:

1- الدائرة الأولى مقرها مركز قسم الأقصر بمقعد واحد، وتضم مركزا طيبة – الأقصر- قسم الأقصر.

2- الدائرة الثانية مقرها مركز القرنة بمقعد واحد، وتضم مركزا القرنة – أرمنت.

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3- الدائرة الثالثة مقرها مركز إسنا بمقعد واحد وتضم مركز إسنا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يقضى بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.