فرنسا: إجمالي إصابات كورونا 297 ألفا و 485 والوفيات 30 ألفا و581

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 297 ألفا و485 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز وكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 30 ألفا و581. في حين تعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، 86 ألفا و 271 مصابا حتى الآن.
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 31 أسبوعا.
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