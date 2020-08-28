ضبط سلع منتهية الصلاحية ومخابز مخالفة في حملة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وضبط مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

أكد المهندس صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، تحرير 108 محاضر في حملات على الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة منهم 40 محضر مخالفة عدم إعلان عن أسعار و10 محاضر ضبط سلع منتهية الصلاحية وفاسدة و5 محاضر ضبط سلع مجهولة المصدر، بينما جرى ضبط 12 مخبزا مخالفا وتحررت لهم محاضر تموينية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص عن الوزن القانوني المقرر.

أضاف صلاح، في تصريح لمصراوي، أنه جرى ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع 150 كجم لحوم مجمدة، و17 كجم شوكولاتة، 48 عبوة بسكويت، 11 كرتونة زيت طعام، 106 عبوة مستحضر تجميل" شامبو"، 70 كرتونة بويات، 11 كرتونة بطاطس محمرة، 74 قطعة حلوى شوكولاتة، و50 عبوة بخور.

لفت إلى، تحرير محاضر بالمخالفات والمضبوطات، وإحالتها للنيابة العامة والتي أمرت بإعدامها وجرى الإعدام في لجنة مشتركة مع مديرية الصحة.