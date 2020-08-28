إسبانيا: إجمالي إصابات كورونا 429 ألفا و507 والوفيات 28 ألفا و996

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 429 ألفا و 507 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة الفيروس وصلت إلى 28 ألفا و 996. في حين تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس، 150 ألفا و 376 مصابا حتى الآن.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 29 أسبوعا.