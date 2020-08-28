محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 429 ألفا و 507 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة الفيروس وصلت إلى 28 ألفا و 996. في حين تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس، 150 ألفا و 376 مصابا حتى الآن.
وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 29 أسبوعا.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا: إجمالي إصابات كورونا 429 ألفا و507 والوفيات 28 ألفا و996 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.