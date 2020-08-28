كورونا في سويسرا: الإصابات 41006 حالات والوفيات 2003

محمد اسماعيل - القاهرة - زيورخ- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 41 ألفا و 6 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 2003 حالات. وقد تعافى 34 ألفا و 800 شخص من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة في سويسرا.