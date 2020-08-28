مقتل عامل خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

قُتل عاملا متأثرا بإصابته بطلق ناري، اليوم الجمعة، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمركز المنشاة في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "حسين. ص" 23 عاما عامل ويقيم بناحية كوم بدار دائرة المركز مصابًا بطلق ناري بالجانب الأيسر فتحة دخول وفتحة خروج من الجانب الأيمن، وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

واتهم والده كل من "موسى. ف" 34 عامًا عامل، "أيمن. ح" 40 عامًا عامل ويقيمان بذات الناحية بالتعدي على نجله بالضرب وإطلاق عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزة الأول ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات سابقة على الجيرة.

جرى ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع"، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.