سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 110 إصابات محلية.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالاتالإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 3324 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 73 حالة إثر تسجيل حالتي وفاة جديدة.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسيةعن تسجيل ، 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 120 حالة محلية.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالاتالإصابة بفيروس كورونا فى تونس بلغت 3207 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 71 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.