الرئيس الجزائري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي

تلقى الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، اتصالاً هاتفيًا من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن الاتصال تناول سُبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تناول الاتصال التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد آخر، كان الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، أمر

الأحد، بإنهاء مشكلة بطء تدفق الإنترنت في البلاد فورًا، مع إعداد تقرير مفصل عن هذا الوضع.

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وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، إن الرئيس تبون، ترأس اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس وأصدر خلاله تعليماته بإيجاد حل نهائي لمشكلة بطء

تدفق الإنترنيت وتحديد عوامل العرقلة، حتى إذا استدعى الأمر إحالة الملف إلى مجلس الوزراء.

وأمر الرئيس تبون، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بإنهاء مشكلة تدفق الانترنت فورا وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، تدفق الانترنت شرط أساسي للرقمنة والإحصائيات، يذكر أن الجزائر تشهد منذ أيام اضطرابا في خدمة الانترنت، بررته مؤسسة "اتصالات الجزائر" الحكومية بحدوث تذبذب في الشبكة الدولية للإنترنت في بعض دول العالم ومنها الجزائر.