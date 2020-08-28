أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الوزارة في بياناليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع إلى 6993 حالة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 158 وفاة.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد، بعد إجراء 293 فحصًا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6977 إصابة مؤكدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.