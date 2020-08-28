وفاة محامية تركية بعد إضرابها عن الطعام لـ 238 يوما بسجن اسطنبول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:11 صباحاً - منذ 37 دقيقة

أعلنت منظمة حقوقية ،الخميس عن وفاة ، الخميس، بمستشفى في إسطنبول، بعدما أضربت عن الطعام منذ 238 يوما، إثر إدانتها العام الماضي بتهمة الانتماء إلى “منظمة إرهابية”.

وقالت شركة محاماة “قانون الشعب” على تويتر أن إبرو تيمتك أضربت عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، لكنها توفيت بعد أن توقف قلبها، الخميس.

وفقدت المحامية الكردية إِبرو تيمتك حياتها ، في إحدى مستشفيات مدينة اسطنبول التركية بعد أن نُقِلت إليها من داخل السجن إثر تدهور حالتها الصحية بشكل كلي بسبب إضرابها المفتوح عن الطعام، والذي كانت قد بدأته في الخامس من شباط/فبراير الماضي

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وقالت منظمات دولية لحقوق المحامين إن تيمتك، المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عاما، وزميلها أيتاج أونسال دخلا في إضراب عن الطعام في أبريل “لدعم مطلبهما بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا”.

وكان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى إن أفضى لموتهما، وفق ما جاء في بيان للرابطة الدولية للمحامين ومنظمات أخرى في 11 أغسطس

ونهاية شهر تموز/يوليو الماضي، أعادت السلطات الأمنية المحامية الكردية وزميلها إلى السجن بعد أن خضعا لاختبار صحي في مديرية الطب العدلي في إسطنبول، وذلك رغم خروج تظاهرات شارك فيها عشرات المحامين الذين طالبوا بإطلاق سراح كلا المحاميين.

وكانت تيمتك مسجّلة كعضو في نقابة المحامين الأتراك بمدينة إسطنبول، وكذلك زميلها المسجّل في فرع النقابة بالعاصمة أنقرة. لكن الحكومة اتهمتها في وقتٍ سابق بالعضوية في جماعة يسارية محظورة لدى أنقرة وعلى إثرها اعتُقل كلاهما قبل نحو 3 سنوات.