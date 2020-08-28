مصر..إصابات كورونا تعاود الارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:11 صباحاً - منذ 47 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و25 حالة وفاة مقابل 206 إصابات و19 وفاة أمس الأربعاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة”.

وسجلت مصر أقل من 100 إصابة جديدة بالفيروس قبل أيام، وتحديدا 89 في 22 أغسطس، وهو أقل رقم خلال 5 شهور كاملة، لكن الأرقام عاودت الارتفاع منذ ذلك الحين.

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

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ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قال أن الفترة الراهنة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، محذرا من تزايد أعداد المصابين بكوفيد 19.

وحذر مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين، خلال الفترة الأخيرة، قد يدفع الحكومة إلى الحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين بما يجنب مصر سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض الدول.