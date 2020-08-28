كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:10 صباحاً - انت الان تقراء خبر لبنان: بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس النواب على بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة يوم الإثنين المقبل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال مقابلة مع محطة BFMTV الفرنسية، حقيقة تنحيه عن رئاسة لبنان.

وأكد الرئيس اللبناني، استمراره في الحكم، حتى نهاية فترته الرئاسية، معتبرًا أن تركه لمنصبه سيدخل البلاد في أزمة سياسية لا داعي لها.

وقال الرئيس اللبناني، إن التحقيقات المتعلقة بالانفجار المدمر الذي هز العاصمة بيرون، متشابكة وتتطلب بعض الوقت".

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وأضاف الرئيس اللبناني في حواره: "تم تقسيم التحقيق إلى ثلاث مراحل، الأولى تقوم على معرفة من أين أتت الباخرة، وأين تم تحميلها بالنترات، والى اين كانت متجهة، وما الأسباب التي دفعتها للدخول الى مرفأ بيروت والبقاء فيه طيلة هذه المدة من 2013 الى حين تفجير المواد المحملة بها في العام 2020؟ والمرحلة الثانية تقوم على تحديد مسؤولية الأشخاص الذين استقبلوا الباخرة. أما المرحلة الثالثة فتقوم على معرفة من أهمل وضعها من دون علم السلطات السياسية المسؤولة عن هذا الموضوع".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارًا هائلًا منذ أيام، وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.