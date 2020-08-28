منع المظاهر والطقوس الاحتفالية بعاشوراء بإقليم آسفي للحد من انتشار “كورونا”

أعلنت السلطات الإقليمية بآسفي، أمس الخميس، عن منع المظاهر والطقوس الاحتفالية بمناسبة أيام عاشوراء 1442 هـ بالإقليم، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصدر عامل الإقليم، الحسين شاينان، قرارا يقضي بمنع جميع المظاهر والطقوس الاحتفالية التي تنظم بمناسبة أيام عاشوراء 1442 هجرية، على مستوى تراب إقليم آسفي.

وتشمل هذه المظاهر الاحتفالية إقامة طقوس “الشعالة”، وزيارات المقابر، وحلقات الغناء والطرب والأهازيج بالاحياء السكنية والتجمعات سواء من طرف البالغين أو الأطفال.

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كما يشمل المنع استعمال المفرقعات وما يشابهها، وكل التجمعات أو الأنشطة التي تدخل في إطار الاحتفال بهذه المناسبة أو المرتبطة بها.

وحسب القرار، ستتخذ في حق المخالفين لمقتضيات هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من أمس الخميس، ويعهد للسلطات المحلية والأمنية بالسهر على تنفيذ مضامينه.