اليابان: توقع استقالة آبي والتسبب باضطراب سياسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي (65 عاما)، اليوم الجمعة، نيته الاستقالة لأسباب صحية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية بدون ذكر أي مصدر.

وقالت شبكة "إن إتش كي" العامة إن آبي، الذي يعاني من مرض مزمن في الأمعاء اشتدّ أخيرا، "ينوي الاستقالة لتفادي إحداث بلبلة في الساحة السياسية الوطنية"، حيث يتولى منصبه منذ نهاية 2012، وهو وقت قياسي لرئيس وزراء ياباني. ومن المقرر أن يتحدث آبي في مؤتمر صحافي في وقت لاحق من اليوم.

وستتسبب استقالة آبي باضطراب في الحياة السياسية اليابانية، إذ ليس هناك أي خلف معروف له حاليا. وفي الأيام الأخيرة، حاول الناطق باسم الحكومة، يوشيهيدي سوغا، نفي التكهنات باستقالة رئيس الوزراء قبل انتهاء فترة ولايته.

وستأتي الاستقالة، في حال تقديمها فعلا، رغم تأكيد سوغا، صباح اليوم، أن آبي بصحة جيدة. وقال سوغا للصحافيين خلال مؤتمر صحافي دوري "أراه كل يوم وأشعر بأنه ليس هناك أي تغيير في حالته" الصحية.

Advertisements

وقال سوغا، أمس،، لموقع "بلومبرغ نيوز" إن آبي سيكون "بالطبع" قادرا على إكمال بقية فترة ولايته، التي تنتهي في أيلول/سبتمبر 2021، مضيفا أنه "سيكون بخير".

وسبق أن اضطر آبي لترك السلطة بعد سنة من بدء ولايته، في العام 2007، بسبب التهاب القولون التقرحي. وقيل وقتها إنه شفي من هذا المرض، لكن التكهنات بشأن حالته الصحية وقدرته على الإدارة عادت إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة، خصوصا بعد ذهابه مرتين إلى أحد المستشفيات في غضون ثمانية أيام.

وعقب انتشار هذا الخبر، انخفض مؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لفترة وجيزة بما يزيد عن 2.6% وارتفع الين بشكل ملحوظ مقابل الدولار.