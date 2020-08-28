أزمة ميسي وبرشلونة: بارتوميو يضع شرطا للاستقالة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن رئيس فريق برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، أبدى استعداده للاستقالة من منصبه مقابل شرط وحيد.
وبحسب ما نقلته قناة "TV3" الكاتالونية، فإن بارتوميو سيوافق على الاستقالة وترك منصبه، إذا خرج ميسي علنًا لوسائل الإعلام وصرح بأن المشكلة تكمن في تواجده.
وأضافت القناة "داخل النادي يرون أنه يجب على ميسي أن يخرج ويتحدث عن سبب رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا".
وأفادت عدة تقارير، مؤخرًا، بأن ميسي يستعد للظهور لوسائل الإعلام لتوضيح موقفه قريبًا، دون تحديد موعد لذلك.
يذكر أن ميسي أرسل فاكسا رسميا لبرشلونة أبلغه الإدارة فيه برغبته في الرحيل هذا الصيف.
وذكرت تقارير عديدة أن المفاوضات بين ميسي ومانشستر سيتي وصلت لمراحل متقدمة.
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