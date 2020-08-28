باريس سان جيرمان يقدم عرضا مغريا لضم ميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضا مغريا من أجل الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من برشلونة الإسباني هذا الصيف.

ووفقا لقناة "TyCSports" الأرجنتينية، فإن سان جيرمان عرض على ميسي راتبًا أعلى مما يتقاضاه حاليًا في برشلونة، بالإضافة إلى دفع تعويض للنادي الكاتالوني، وهو ما لن يستطيع مانشستر سيتي تقديمه، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وأضافت القناة أن هذا العرض، سيخدم مصالح برشلونة الاقتصادية بشكل أفضل، رغم انجذاب ميسي إلى مشروع مانشستر سيتي، للعمل مرة أخرى مع غوارديولا، حيث أن رحيل الأرجنتيني مجانًا سيضع البارسا في أزمة اقتصادية.

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واعتبرت "TyCSports" أن تشكيل جبهة هجومية مدمرة، بجانب نيمار ومبابي ودي ماريا، يبدو مغريًا لميسي.

وهذا بخلاف أن سان جيرمان يحتكر المنافسة في الدوري الفرنسي، الذي سيكون أقل تحديًا بالنسبة لنجم التانغو من البريمييرليغ، كما سيحافظ الفريق الباريسي أيضا على رغبته في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأن ميسي، توصل لاتفاق مؤخرًا مع مانشستر سيتي على البنود الشخصية، وسيوقع على عقد لمدة 3 سنوات، ويتبقى فقط اتفاق مسؤولي النادي الإنجليزي مع إدارة برشلونة.