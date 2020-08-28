شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية المصرية: القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية ، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنه "استمرارا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات لإخوانية الهاربة، التى تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتحخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن".

وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم مداهمة الشقة وضبط الإخوانى، حيث أسفرت عملية لتفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية.