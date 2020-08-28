شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الياباني "آبي" يستقيل بسبب تدهور صحته والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة بأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قرر الاستقالة بسبب مشاكل صحية. وسيعلن آبي القرار في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية ووكالة أنباء كيودو. وقالت الإذاعة اليابانية إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء تدهورت عقب زيارته المستشفى مرتين هذا الشهر. وستأتي استقالة آبي المفاجئة بعد أن أصبح يوم الإثنين الماضي رئيس الوزراء الأطول خدمة في اليابان .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني "آبي" يستقيل بسبب تدهور صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.