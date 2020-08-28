التربية تخصص استمارة للطلبة غير الراغبين بإداء امتحانات الدور الأول للدراسة الاعدادية

أعلنت وزارة التربية، الجمعة، عن آلية تأجيل الطلبة لامتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها خصصت "استمارة للطالب الراغب بتأجيل الامتحانات، وعليه ملؤها بالمعلومات المطلوبة، وبحسب التعليمات المنصوص فيها، حيث يتم التقديم عبر المدرسة التابع لها".



وأضافت الوزارة أن "الطالب المؤجل لا يُسمح لهُ بإداء أي امتحان لأي مادة، اذ يتم اداء امتحان المواد كافة في الدور الثاني ويُعد الدور الأول لهم"، منوهة الى ان "الفترة المسموح للطالب التأجيل بها هي خلال فترة الامتحانات".

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