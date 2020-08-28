بدءاً من اليوم .. ارتداء الكمامات إجباري في باريس

الخليج 365/ باريس/ علي ناجي
أعلنت بلدية باريس، أن ارتداء الكمامات سيكون بشكل إجباري في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية، بدءاً من اليوم الجمعة، لمكافحة فيروس كورونا.
وأوضحت نائبة عمدة باريس المسؤولة عن الصحة آن سوريس، في مقابلة مع قناة "BFMTV"، "تأكيد الإجراءات بارتداء الكمامات في الأماكن العامة وسيشمل الجميع ومنهم المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والبخارية".
وأشارت إلى أن "ثلاث مقاطعات لضواحي باريس مشمولة بالإجراءات أيضاً وهي سين سان دوني وهوتس دو سين وفال دو مارن".
وأشارت إلى أن "ثلاث مقاطعات لضواحي باريس مشمولة بالإجراءات أيضاً وهي سين سان دوني وهوتس دو سين وفال دو مارن".
وبينت أن "إجراءات ارتداء الكمامات في الأماكن العامة تبدأ من صباح اليوم الجمعة".
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