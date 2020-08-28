ترامب يوافق رسميا على الترشح لولاية ثانية

وقال ترامب، في مؤتمر الحزب في حديقة البيت الأبيض: "أعزائي الأمريكيين، أوافق اليوم بقلب مليء بالامتنان والتفاؤل الذي لا حدود له، أقبل الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة للرئاسة".

واستقبل الحضور تصريح ترامب بحفاوة بالغة، ورددوا عدة مرات "أربع سنوات أخرى".



ووعد الرئيس ترامب في حالة إعادة انتخابه، بتعافي الاقتصاد الوطني بسرعة بعد وباء فيروس كورونا المستجد، وتحويل الولايات المتحدة إلى "دولة إنتاجية عظمى".

ونسب الفضل إلى نفسه في اتخاذ "أشد الإجراءات" ضد الصين، وتعهد بإكمال الجدار على الحدود مع المكسيك، ووعد بمعاقبة الشركات التي نقلت الوظائف وفرص العمل إلى الخارج.

ووصف الرئيس ترامب، الديمقراطيين بالراديكاليين الذين سيدمرون أسلوب الحياة الأمريكي، كما أعرب عن اعتقاده بأن خصمه جو بايدن سيعيد فرض الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد، وبالتالي سيضر بالاقتصاد.



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة يوم الثالث من تشرين الثاني. وسيواجه ترامب ونائبه مايك بينس، المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض الانتخابات إلى جانب المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.