ترامب يوافق رسميا على الترشح لولاية ثانية

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، على الترشح لفترة رئاسية ثانية عن الحزب الجمهوري.
واستقبل الحضور تصريح ترامب بحفاوة بالغة، ورددوا عدة مرات "أربع سنوات أخرى".
ووعد الرئيس ترامب في حالة إعادة انتخابه، بتعافي الاقتصاد الوطني بسرعة بعد وباء فيروس كورونا المستجد، وتحويل الولايات المتحدة إلى "دولة إنتاجية عظمى".
ونسب الفضل إلى نفسه في اتخاذ "أشد الإجراءات" ضد الصين، وتعهد بإكمال الجدار على الحدود مع المكسيك، ووعد بمعاقبة الشركات التي نقلت الوظائف وفرص العمل إلى الخارج.
ووصف الرئيس ترامب، الديمقراطيين بالراديكاليين الذين سيدمرون أسلوب الحياة الأمريكي، كما أعرب عن اعتقاده بأن خصمه جو بايدن سيعيد فرض الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد، وبالتالي سيضر بالاقتصاد.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة يوم الثالث من تشرين الثاني. وسيواجه ترامب ونائبه مايك بينس، المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض الانتخابات إلى جانب المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.
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