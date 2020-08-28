رسميا.. ترامب يعلن الترشح لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميا قبوله ترشيحه من الحزب الجمهوري لولاية رئاسية ثانية. وقال ترامب، في ختام مؤتمر الحزب الجمهوري، أوردته قناة " الحرة الأمريكية " اليوم الجمعة.

وكان ترامب، قال في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

خلال الكلمة شنّ ترامب في هجوماً على منافسه في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، واصفاً نائب الرئيس السابق بأنّه "مدمّر العظمة الأميركية".

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وقال ترامب إنّ "جو بايدن ليس منقذاً لروح أميركا. إنّه مدمّر الوظائف في أميركا، وإذا سنحت له الفرصة، سيكون مدمّر العظمة الأميركية"، مضيفاً أن "هذه الانتخابات ستقرّر ما إذا كنّا سننقذ الحلم الأميركي أم سنسمح لأجندة اشتراكية بهدم مصيرنا العزيز".

ورأى الرئيس الأميركي أن مسيرة بايدن عبارة عن "سلسلة من الخيانات" و"الأخطاء الفادحة".

ووعد ترامب كذلك بـ"سحق" وباء كوفيد-19 بواسطة لقاح سيتم إنتاجه بحلول نهاية العام وستكون "مئات ملايين الجرعات منه متوفّرة سريعاً" وقال "نحن نحشد العبقرية العلمية الأميركية لإنتاج لقاح في وقت قياسي".

وأضاف الرئيس في الخطاب الذي ألقاه في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "سنحصل على لقاح آمن وفعّال هذا العام، وسويّاً سنسحق هذا الفيروس".