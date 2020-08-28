«سد النهضة» .. قرار أمريكي عاجل ضد «أثيوبيا»

وافق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على خطة لوقف المساعدات التي تقدمها بلاده إلى إثيوبيا، في الوقت الذي تحاول به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوسط في نزاع مع مصر والسودان بشأن الملف الشائك بحسب سكاي نيوز.
ووفقا لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، يتعلق القرار الذي تم اتخاذه هذا الأسبوع بـ130 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأميركية لإثيوبيا، فيما كشف مسؤولون أن تفاصيل خفض المساعدات لم يتم تحديدها بعد.
ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين وأعضاء في الكونغرس، قولهم إن الدعم الأميركي الذي سيتوقف سيشمل مساعدات أمنية ومعونات لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وتطوير التعليم والتدريب العسكري، فيما لن تشمل أعمال الإغاثة الإنسانية والمساعدات الغذائية والصحية.
وتهدف الخطوة الأميركية وفقا للمصدر إلى الضغط على أديس أبابا، لمعالجة الأزمة الناشبة مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة، علما أن الولايات المتحدة دخلت قبل أشهر على خط الوساطة بين الدول الثلاث.
وكانت إثيوبيا أعلنت بشكل أحادي ومفاجئ في شهر يوليو الماضي، أنها أنهت المرحلة الأولى من ملء خزان السد بالمياه، في خطوة أثارت تحفظات كبيرة من جانب القاهرة والخرطوم.
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