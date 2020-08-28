عضو بـ"صحة البرلمان" يكشف أسباب ارتفاع الإصابات بفيرس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أسباب عودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى الزيادة مرة أخرى تأتى نتيجة حالة الاستهتار بالإجراءات الوقائية من جانب عدد كبير من المواطنين هو ما يتطلب عودة الالتزام بكافة التدابير والحد من التجمعات والالتزام بارتدء الكمامة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الـ"الكوفاكس" وهى مبادرة تعاونية جديدة ممولة من دول مختلفة وصناديق اقتصادية للبحوث تعمل على إنتاج تسعة أمصال على مستوى العالم.

وأضاف أبو العلا، أن المبادرة تضمن الأمان والتأثير للأمصال التي تعمل عليها وهدفها إنتاج 2 مليار وحدة في نهاية 2021 توزع بعدالة على كل دول العالم بسعر لا يزيد عن 3 دولار فقط، موضحا أن هناك نتائج جيدة لعدد كبير من الأمصال التى وصلت لمراحل متقدمة من التجارب السريرية.