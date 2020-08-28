شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"صحة البرلمان" يكشف أسباب ارتفاع الإصابات بفيرس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الـ"الكوفاكس" وهى مبادرة تعاونية جديدة ممولة من دول مختلفة وصناديق اقتصادية للبحوث تعمل على إنتاج تسعة أمصال على مستوى العالم.
وأضاف أبو العلا، أن المبادرة تضمن الأمان والتأثير للأمصال التي تعمل عليها وهدفها إنتاج 2 مليار وحدة في نهاية 2021 توزع بعدالة على كل دول العالم بسعر لا يزيد عن 3 دولار فقط، موضحا أن هناك نتائج جيدة لعدد كبير من الأمصال التى وصلت لمراحل متقدمة من التجارب السريرية.
كانت قد حذرت الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، من تزايد أعداد إصابات كورونا، وحذرت وزارة الصحة والسكان، مما تلاحظ من تراخي بعض المواطنين في الالتزام بإرتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى بعد انحسارها، الأمر الذى ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض مشددة بالتالى على أهمية الالتزام بالإجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل إجراءات الرقابة والكمائن التى تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها، واستمرار التزام كافة العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، ومتابعة تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها والتأكيد على التزام المواطنين بالتباعد الجسدى وارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدى.
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