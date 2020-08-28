ترامب: لن يكون أحد بأمان في أمريكا تحت رئاسة بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس بالوقوف إلى جانب سلطات إنفاذ القانون واتهم منافسه جو بايدن بالسعي لشن "هجوم على السلامة العامة".

وقال ترامب في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "لن يكون أحد بأمان في أمريكا تحت رئاسة بايدن"، زاعما أن منافسه الديمقراطي يريد قطع التمويل عن الشرطة.

واقترح بايدن إعادة توجيه التمويل إلى مشاريع مثل الشرطة المجتمعية والعمل الاجتماعي بدلا من عسكرة الشرطة، وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد الوحشية والعنصرية.

وقال ترامب: "علينا إعادة سلطات تطبيق القانون وشرطتنا إلى قوتهم. إنهم يخشون التصرف". "لا يمكننا السماح أبدًا بحكم الغوغاء".

وأدان عمليات النهب الأخيرة التي جرت على هامش الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة.