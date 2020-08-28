اليوم.. المواطنون يعودون للمساجد في أول صلاة جمعة بعد 5 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - تستقبل مساجد القاهرة الكبرى والمحافظات، اليوم، المصليين لأداء صلاة الجمعة بعد تعليق دام أكثر من 5 أشهر، وهو القرار الذي اتخذته الوزارة منذ أواخر مارس الماضي، ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واقتصرت منذ مايو الماضي، على نقل صلاة الجمعة من أحد المساجد بضوابط وإجراءات احترازية وحضور عدد محدود من المصلين، كما قررت في أواخر يونيو الماضي، عودة الصلاة بالمساجد مقتصرة على الصلوات الخمس فقط مع تطبيق عدد من الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وأعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أداء خطبة الجمعة التي ينقلها التلفزيون المصري والإذاعة، اليوم تحت عنوان الأمل حياة، بمسجد محمد علي بالقلعة، ويحضر الصلاة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف وكيل أول مجلس النواب، وسماحة الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس ائتلاف دعم مصر.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى موضوع خطبة الجمعة، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد جمعة، أن اختيار موضوع "الأمل حياة" لخطبة الجمعة، هو تفاؤل بعودة صلاة الجمعة، مشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين، والالتزام بالضوابط التي حددتها الوزارة، والتي من منها، الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

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وشدد على أن صلاة الجمعة ستكون في المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، كما وجهت الوزارة العمال المعينين على المسجد أو مسكنين عليه والأئمة بالتواجد مبكرا بالمساجد للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط المعلنة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات المتابعة والتفتيش لرصد أي مخالفات قد تحدث.

وتبدأ غدا غرف عمليات الوزارة المركزية برئاسة رئيس القطاع الديني بالوزارة الشيخ جابر طايع، والفرعية في كل مديرية برئاسة مدير المديرية، في رصد التزام المساجد بالضوابط ورصد المخالفات.

كما حذرت الوزارة من مخالفة التعليمات، مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أي مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.