ترامب: الأفضل لم يأت بعد للأمريكيين من أصول أفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه على أنه أفضل رئيس يعمل لصالح السود في البلاد منذ أبراهام لينكولن الذي قاد الانتصار في الحرب الأهلية وتحرير العبيد.

ووعد ترامب الأمريكيين من أصول أفريقية خلال خطاب قبول ترشيح حزبه الجمهوري مساء الخميس : "عندما يعاد انتخابي، فإن الأفضل لم يأتِ بعد".

وقال إنه فعل من أجل السود في أربع سنوات أكثر مما فعل منافسه جو بايدن في مسيرته السياسية التي استمرت 47 عاما.