العراق..سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 08:12 صباحاً - منذ 29 دقيقة

أفادت مصادر أمنية عراقية ، بأن 3 صواريخ سقطت بعد منتصف ليل الخميس في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، والتي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية .

وأفادت خلية الإعلام الأمني، في بيان عن “سقوط 3 صواريخ من نوع كاتيوشا في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، حيث تبين أن انطلاقها كان من منطقة البيجية غربي العاصمة”.

وفي سياق منفصل، قال الجيش إن صاروخا سقط اليوم الخميس في حي الجادرية القريب من المنطقة الخضراء، لكنه لم يلحق أضرارا كبيرة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.

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وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية، انسحبت القوات الأميركية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

وتزامنت الضربات الأخيرة مع استئناف الحوار الأميركي العراقي الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لإيران.

يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق أكثر من 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية، لكن الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.