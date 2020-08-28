مصرع عامل أغلق عليه باب سفينة في ميناء حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل مصرعه إثر إغلاق باب سفينة عليه في ميناء حيفا، الليلة الماضية.

وجاء في التفاصيل، أن عاملا أجنبيا (46 عاما) لقي مصرعه في حادث عمل بميناء حيفا، بعدما أصيب من باب حديدي لسفينة.

وحاولت طواقم طبية إنقاذ حياته، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وأقر وفاته في المكان.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الحادث.