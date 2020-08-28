إطلاق مقذوفات باتجاه "غلاف غزة" وطيران الاحتلال يقصف بالقطاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قصف مواقع في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، بعد إطلاق 6 قذائف صاروخية من القطاع باتجاه "غلاف غزة"، ردا على غارات إسرائيلية في القطاع فجر اليوم.

وحسب جيش الاحتلال، فإن الغارات الأخيرة استهدفت منشأة لصناعة أسلحة تابعة لحماس، وأن القذائف الصاروخية من القطاع سقطت في مناطق مفتوحة في "غلاف غزة" وانطلقت قبل سقوطها صافرات إنذار في "ناحال عوز" و"علوميم".

وقبل ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 6 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه "غلاف غزة"، صباح اليوم، وذلك بعد أقل من ساعة من غارة إسرائيلية في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية وطائرات مسيرة ودبابة قصفوا مواقع وبنية تحتية ومواقع عسكرية تابعة لحماس في القطاع، بادعاء الرد على إطلاق بالونات حارقة باتجاه "غلاف غزة". وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن "الجيش يجري تقييما للوضع بشكل متواصل ويعمل بحزم وإصرار ضد محاولات تنفيذ أنشطة إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وخرق سيادتها". وانطلقت صافرات الإنذار في مناطق إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

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وذكرت تقارير فلسطينية أن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قصفت، فجر اليوم، موقعين لحماس في قطاع غزة، في حين ردت الفصائل بإطلاق 6 صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.

وأطلقت طائرة مسيرة للاحتلال صاروخا تجاه موقع لحماس شرق حي التفاح شرقي غزة، قبل أن تستهدفه الطائرات الحربية بصاروخين، ما أدى لاندلاع النيران فيه ووقوع أضرار مادية، دون الإبلاغ عن إصابات.

وقصفت مدفعية الاحتلال نقطة للضبط الميداني "حماة الثغور" شرق رفح دون تسجيل إصابات.