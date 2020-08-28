شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 77266 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت اليوم الجمعة قفزة قياسية يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 77266 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.39 مليون إصابة.

وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع 1057، ليصل مجملها إلى 61529 حالة وفاة.

وتسجل الهند أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وهي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.