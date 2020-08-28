شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 77266 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع 1057، ليصل مجملها إلى 61529 حالة وفاة.
وتسجل الهند أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وهي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
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