"الولايات المتأرجحة" تدفع بايدن لقيادة حملته الانتخابية شخصيا

أعلن المرشّح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، أنه قرر القيام شخصيًا بحملته الانتخابية في الولايات المتأرجحة، في تغيير كبير في الاستراتيجية التي اتّبعها منذ بداية جائحة كوفيد-19 والتي لزم بموجبها منزله بصورة شبه دائمة.

وقال بايدن (77 عاماً) خلال حفل عبر الإنترنت لجمع التبرعات "سأسافر عبر البلاد، إلى حيث يمكنني ذلك وبما يتفق وقواعد الولاية بشأن عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمّع".

وأضاف أن "أحد الأمور التي نفكر فيها هي أن أذهب إلى ويسكونسن ومينيسوتا، وأن أقضي وقتاً في بنسلفانيا وأريزونا، لكننا سنفعل ذلك بطريقة مسؤولة تماماً وليس كما يفعل ذاك الرجل" في إشارة إلى منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب (74 عاماً).

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ولفت المرشح الديمقراطي إنه يعتزم تدشين رحلاته إلى الولايات المتأرجحة، أي الولايات التي تظهر استطلاعات الرأي أنه يتقدم فيها بفارق ضئيل على ترامب، "بعد عيد العمال" الذي تحتفل به الولايات المتحدة في 7 سبتمبر/أيلول.

ويمثل هذا القرار تغييرا كبيرا في استراتيجية المرشح الديمقراطي الذي يسخر منه بانتظام منافسه الجمهوري إذ يلقّبه بـ"جو النائم".

ولزم بايدن منزله في ولاية ديلاوير لأكثر من شهرين إثر تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد في مارس/آذار، وهو مذاك لم يغادر ولايته سوى إلى ولاية بنسلفانيا المجاورة.