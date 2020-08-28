غارات إسرائيلية على مواقع لحماس جنوبي غزة

شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جديدة صباح اليوم الجمعة، على قطاع غزة بعد أقل من ساعتين من غارات مماثلة دون تسجيل إصابات.



وقال مصدر أمني لـ"الخليج 365": إن طائرات إسرائيلية مسيرة أطلقت صاروخين، أعقبهما 6 صواريخ من الطيران الحربي تجاه موقع بدر التابع للذراع المسلح لحماس جنوب غزة".

وأضاف أن دوي انفجارات هائلة سمع في المنطقة مع تصاعد سحب من الدخان، ولم يبلغ عن إصابات.

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وجاء هذا القصف بعد أقل من ساعتين على قصف نفذته قوات الجيش الإسرائيلي عبر طيرانها ومدفعيتها واستهدف موقعين لحماس بغزة.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان أن طائرات حربية شنت قبل قليل غارات على عدة أهداف إرهابية أخرى تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة.

وأضاف البيان، أن المواقع التي تم استهدافها تنتج وسائل قتالية تابع لحركة حماس.

وجاءت الغارات ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر، كما حمل البيان، حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه.