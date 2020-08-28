السلطات التركية تعتقل قياديا بحزب الشعوب الديمقراطي

الخليج 365الجمعة 2020/8/28 08:02 ص بتوقيت أبوظبي
اعتقلت السلطات التركية، أمس الخميس، قياديا بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، على خلفية اتهامه بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات التركية قامت باعتقال عبد الباري ييت، الرئيس المشارك لفرع حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية موش شرقي البلاد، و2 آخرين من الحزب اعتراضا على عملية الاعتقال.
وعقب ذلك مثل الموقوفون أمام النيابة للتحقيق، لتتم إحالتهم للمحكمة المناوبة بالولاية والتي قررت بدورها باعتقال الأشخاص الثلاثة على ذمة التحقيقات.
تجدر الإشارة أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
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