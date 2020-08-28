عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب سد النهضة.. أمريكا توقف جزء من مساعداتها لإثيوبيا

الجمعة 28 أغسطس 2020

الخليج 365

ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، الخميس، أن وزير الخارجية مايك بومبيو وافق على خطة لوقف المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا، على خلفية بناء سد النهضة، الذي يثير نزاعا بين إثيوبيا ومصر والسودان.



وأشارت المجلة إلى أن القرار، الذي تم اتخاذه هذا الأسبوع، قد يؤثر على ما يقرب من 130 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا، ويؤجج توترات جديدة في العلاقة بين واشنطن وأديس أبابا، وفقًا لتصريحات مسؤولين أمريكيين ومساعدين في الكونغرس على دراية بالأمر.

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ونقلت عن المسؤولين القول: إن تفاصيل التخفيضات في قيمة المساعدات لم يتم تحديدها بعد، وإن الرقم النهائي قد يصل إلى أقل من 130 مليون دولار.

وأشار مسؤولون ومساعدون في الكونغرس للمجلة إلى أن برامج المساعدة الأمريكية لإثيوبيا، التي على وشك الانهيار، تشمل المساعدة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعليم والتدريب العسكري، وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل المساعدة الإنمائية.

وقال مسؤولون: إن التخفيضات لن تؤثر على تمويل الولايات المتحدة للإغاثة الإنسانية الطارئة أو المساعدات الغذائية أو البرامج الصحية، التي تهدف إلى التصدي لفيروس كوفيد -19 وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

ووفق المجلة، تهدف هذه الخطوة إلى معالجة المواجهة بين إثيوبيا والدول الأخرى (مصر والسودان) التي تعتمد على مياه نهر النيل، والتي عارضت بناء مشروع السد الضخم.

وترى مصر أن بناء السد يمثل قضية أمنية جوهرية؛ نظرًا لاعتماد البلاد الشديد على النهر للحصول على المياه العذبة والزراعة.