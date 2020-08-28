شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد أبو حامد يحذر المواطنين من شائعات الإخوان وإعلامها الممول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى لازالوا وسيظلوا هم أخطر كيان يسعى لهدم مصر وشعبها واستغلال فتيل أى أزمة لنشر الفتن بين القيادة السياسية وأى فئة مهنية أو الشعب المصرى كاملا.

ووصف وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، جماعة الإخوان بأنهم أشر شر يواجه البلاد، لافتا إلى أن الجماعة دائما ما تسعى للدخول فى أى خلاف أو أى أمر شائك فى قضايا خدمية لأنها تسعى لإشعاله من خلال أذرعها الإعلامية التى تتمثل فى قناة الجزيرة وإعلامهم المضلل وعدد من منظماتها فى الخارج.

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وأوضح أن قناة الجزيرة دائما ما تعمل على إشعال فتيل الأزمة بين المواطن بمختلف فئاته والمهن التى يعمل بها، وبين الدولة وتسعى لفتح باب للمزايدات الرخيصة الذى لا داعى منها وتسعى لتحويلها لمعركة.

وشدد أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على عمل الكثير من الإنجازات التى تستهدف تحسين حياة المواطن وتغيير مستوى الحياة المعيشية. ولكن ما تملكه "الجزيرة" هو التشويه وفبركة الأحداث بقلب الحقائق.

وطالب "أبو حامد" الجميع بعدم السماح للإرهابية وأذرعها المضللة بالدخول فى أى قضية خاصة وأنها تعمل لتحقيق مصالحها فقط وليس لصالح الشعب.