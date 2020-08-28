حدث ليلاً| زيادة في الإصابات والوفيات بكورونا وترامب يعلن الترشح للرئاسة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة.

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"مفيش واسطة ولا شروط".. وزير الشباب عن مبادرة "دراجتك صحتك"

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم إطلاق مبادرة "دراجتك صحتك" عبر بوابة وزارة الشباب والرياضة التي تتضمن العديد من الأنشطة التي تقوم بها الوزارة.

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منى الشاذلي لمؤمن زكريا: "دموعك غالية يا كابتن"

وجهت الإعلامية منى الشاذلي رسالة لمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصاب بالتصلب الضموري وذلك بعد بكائه أثناء تحية الفنان أحمد عز له خلال حضوره مسرحية علاء الدين.

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تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

سجلت محافظة القليوبية، الخميس، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز القناطر الخيرية وبنها وغرب شبرا الخيمة وطوخ وقها وكفر شكر.

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مجلة أمريكية: واشنطن توقف بعض مساعداتها لإثيوبيا بسبب سد النهضة

تستعد الإدارة الأمريكية إلى وقف بعض المساعدات الخارجية إلى إثيوبيا، والتي تصل إلى ما يقرب من 130 مليون دولار، بعد تعثر المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول سد النهضة، وذلك بحسب ما ذكرته مجلة "فورين بوليسي".

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بايدن: ترامب "يصبّ الزيت على كلّ النيران"

اتّهم المرشّح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الخميس، منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، بتأجيج أعمال العنف التي اندلعت على هامش تظاهرات مناهضة للعنصرية، معتبرًا أنّ "سيّد البيت الأبيض يصبّ الزيت على كلّ النيران" خدمة لـ"استراتيجية سياسية" ليس إلا.

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رسمياً.. ترامب يعلن الترشح للرئاسة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا قبوله الترشح للرئاسة الأمريكية.

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بوتين عن اللقاح الروسي: يخلق مناعة دائمة وآمن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، إن اللقاح الروسي هو أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يحصل على موافقة الحكومة "بما يتفق بالتزام مع القوانين الروسية"، ويتماشى مع "الممارسات واللوائح الدولية".

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أمريكا: إصابات كورونا ترتفع إلى 5.85 مليون والوفيات تتخطى 180 ألفاً

شهدت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 0.8 % خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حتى الساعة 1535 يوم الخميس بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5.85 مليون حالة اصابة و180 الفا و 249 حالة وفاة، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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فرنسا تحذّر من "زوال لبنان" في حال تجاهل الإصلاحات العاجلة

حذرت فرنسا من زوال لبنان في حال عدم القيام بإصلاحات عاجلة، في وقت تضاعف فيه باريس جهودها لتنفيذ خارطة طريق في لبنان. وقال مسؤول فرنسي إن بلاده لن "توقع شيكا على بياض لحكومة لا تنفذ الإصلاحات".

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مليون و227 ألف عربي مصاب بـ "كورونا".. و 3 دول إفريقية بلا إصابات اليوم

وصل إجمالي عدد الإصاباتبفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون 227 ألفًا و433 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 22 ألفًا و 699 حالة.

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