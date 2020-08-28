عاجل.. ترامب يعلن قبول ترشيحه من الجمهوريين لسباق الرئاسة

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة أعلن فيها قبول ترشيحه من الجمهوريين لسباق الرئاسة.

وقال "ترامب"، في الكلمة التي نقلتها قناة العربية الإخبارية: "سندافع عن أميركا والأميركيين من كل المخاطر"، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستبقى منارة لكل العالم.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أنه لن يسمح بأي تفكك بين الأميركيين وسنعمل على حماية بلادنا.

وأكد، أن الانتخابات المقبلة هي أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة، وستقرر ما إذا كنا سننقذ الحلم الأميركي، واصفا منافسه في الانتخابات "جو بايدن" بأنه "مدمر العظمة الأميركية"، وليس بمقدوره أن ينقذ أمريكا بل على العكس هو يدمر فرصة الوظائف.