بالرصاص الحي.. مليشيات الوفاق تقمع مظاهرات غربي طرابلس

بالرصاص الحي.. مليشيات الوفاقتقمع مظاهرات غربي طرابلس

الجمعة 28 أغسطس 2020

أطلقت مليشيات موالية لحكومة "الوفاق" غير الدستورية، برئاسة فايز السراج، مساء الخميس، النار على المتظاهرين غربي العاصمة طرابلس.



وقالت وسائل إعلام ليبية إنّ المليشيات الموالية للسراج أطلقت النار بشكل مكثف على المتظاهرين بعد تطويقهم.

وبحسب بوابة “العين الإخبارية” الإماراتية، دخلت الاحتجاجات الليبية في طرابلس، الخاضعة لسيطرة حكومة "الوفاق"، يومها الخامس على التوالي، تنديدًا بالأوضاع المعيشية المتدهورة، وللمطالبة برحيل السراج، والمجلس الرئاسي.

وتحدى المتظاهرون حظر التجول الذي أعلنه السراج لمدة 4 أيام، وخرجوا في احتجاجات عارمة ضد حكومته في معظم أنحاء المناطق التي يسيطر عليها.

وفي وقت سابق، قال مصدر ليبي لـ "العين الإخبارية"، إن مليشيات السراج نشرت مدرعات وآليات مسلحة بميدان الشهداء، بوسط طرابلس.

وأضاف المصدر، أن المليشيات المتمركزة هي خليط من "النواصي"، إضافة إلى مرتزقة سوريين تابعين للمجلس الرئاسي غير الشرعي.

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وبحسب المصدر ذاته، فإن انتشار المليشيات والمرتزقة بوسط طرابلس استهدف منع المتظاهرين السلميين المنطوين تحت "حراك 23 أغسطس" من الوصول لميدان الشهداء والمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق غير الشرعية.

وطالب "حراك 23 أغسطس" بالتحقيق مع قيادات بحكومة فايز السراج، بينهم وزير الداخلية فتحي باشاغا، في مجزرة غرغور وحرق مصرف الأمان.

ومنذ، الأحد الماضي، يخرج آلاف الليبيين في مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة السراج، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية.

كما تشهد مصراتة احتجاجات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ عام 2015.

وسقط عدد من الجرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا في طرابلس، كما ألقي القبض على عدد من المنظمين.

ولاقى ذلك إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.