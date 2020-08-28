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بولندا تعيد حظر الرحلات الجوية الوافدة من 46 دولة

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ذكرت مسودة لائحة نشرت يوم الخميس في بولندا أن الحكومة ستحظر الرحلات الجوية من 46 دولة اعتبارا من الثاني من سبتمبر أيلول وذلك في إطار مكافحة ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس .

وتأتي هذه الخطوة مع إعادة تطبيق بعض القيود على الحياة العامة في بؤر انتشار العدوى في إطار مكافحة الوباء دون اللجوء إلى العزل العام الشامل.

وكانت بولندا أغلقت الحدود وأوقفت الرحلات الجوية في مارس آذار لمنع انتشار فيروس كورونا.

وسجلت بولندا 64689 حالة إصابة و2010 حالات وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

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