شكرا لقرائتكم ترمب يقبل ترشيح الجمهوريين له لولاية ثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطاب ألقاه مساء الخميس أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض هجوماً شرساً على منافسه الديموقراطي في الانتخابات المقبلة جو بايدن، واصفاً نائب الرئيس السابق بأنّه "مدمّر العظمة الأميركية".

وقال ترمب في خطاب قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية إنّ "جو بايدن ليس منقذاً لروح أميركا. إنّه مدمّر الوظائف في أميركا، وإذا سنحت له الفرصة، سيكون مدمّر العظمة الأميركية".

وأضاف "هذه الانتخابات ستقرّر ما إذا كنّا سننقذ الحلم الأميركي أم سنسمح لأجندة اشتراكية بهدم مصيرنا العزيز".

ووصف ترمب أجندة بايدن بأنها "صنع في الصين" بينما أجندته هي " صنع في أميركا".

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وأكد ترمب أنه سيدافع عن أميركا والأميركيين من كل المخاطر ، وأن الولايات المتحدة ستبقى منارة لكل العالم، كما أنه لن يسمح بأي تفكك بين الأميركيين وسيعمل على حماية البلاد.

دونالد ترمب أثناء المؤتمر

وقال ترمب، خلال كلمة له لقبول ترشيحه من الجمهوريين لسباق الرئاسة، إن الانتخابات المقبلة هي أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة.

وذكر ترمب أن حدود بلاده اليوم أصبحت أكثر أمنا مما كانت عليه في السابق، وأنه "قبل دخول الفيروس الصيني كانت مستويات البطالة منخفضة بين الأميركيين من أصل أفريقي"، متعهدا بتقديم الرعاية اللازمة للأطفال والعائلات الأميركية والأفريقية، والعمل مجددا على خفض الضرائب إذا تم إعادة انتخابه.

وقال الرئيس الأميركي إن "منطقة الشرق الأوسط كانت متوترة قبل وصولي للرئاسة"، مذكرا بمحاربة بلاده لداعش والقاعدة في أفغانستان، وأردف يقول "تمكنا من قتل البغدادي وقاسم سليماني الإرهابي الأول في العالم"، كما أشار إلى اتفاق سلام الذي تحقق بين الإمارات وإسرائيل برعاية أميركية.

السيدة الأولى ميلانيا ترمب وابنها بارون ونائب الرئيس مايك بنس وزوجته أثناء المؤتمر

دونالد ترمب أثناء كلمته