شكرا لقرائتكم ترمب: تمكنا من قتل البغدادي وقاسم سليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه خلال فترة رئاسته تمكنت القوات الأميركية من قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي، كما تمكنت قواته من قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي أسماه بـ"الإرهابي الأول في العالم".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الأميركي بمؤتمر الحزب الجمهوري، من أمام البيت الأبيض، حيث أعلن قبوله لترشيح الحزب له بالانتخابات الرئاسية 2020، والمقرر انعقادها 3 نوفمبر المقبل.

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وأضاف ترمب قائلا: "لقد حاربنا داعش والقاعدة في أفغانستان"، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط كانت متوترة "قبل وصولي للرئاسة"، بحسب تعبيره. كما أشار إلى اتفاق السلام الذي تحقق بين الإمارات وإسرائيل برعاية أميركية، واصفاً إياه بـ"التاريخي".

السيدة الأولى ميلانيا ترمب ةابنها بارون ونائب الرئيس مايك بنس وزوجته أثناء المؤتمر

وأعلن الرئيس ترمب في خطاب ألقاه أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال ترمب في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".