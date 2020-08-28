شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يؤكد تحقيق الدولة إنجازات بالفترة الأخيرة يسجلها التاريخ بحروف من نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ضخمة سيسجلها التاريخ بحروف من نور فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، وشملت مشروعات قومية كبرى متنوعة حتى بلغت هذه المشروعات ما يزيد على 14 ألف مشروع، وشملت كل ما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين، ويأتى على رأس هذه المشروعات الكبرى قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وآلاف الصوب الزراعية وتربية الملايين من رؤوس الماشية وآلاف الأفدنة من المزارع السمكية.

وأضاف أبو شقة، أنه فيما يخص مجال الطرق، فقد شهدت البلاد طفرة واسعة، لم تكن تتحقق إلا بعزيمة المصريين ورؤية ووعى القيادة السياسية الحريصة على النهوض بمصر وجعلها فى مصاف الدولة الكبرى المتقدمة، وقد خلفت هذه الطرق الجديدة التى تمت فى إطار تحديث البنية التحتية العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة، وزادت عمليات الاستثمار المباشر وغير المباشر بشكل واضح للعيان بعد إنشاء هذه الطفرة الكبيرة فى مجال رصف الطرق، ولم تغفل الدولة المصرية الطرق القديمة البالية، فقد أولتها اهتماماً كبيراً، إضافة إلى إنشاء العديد من الكبارى خاصة على الطرق القديمة التى سكن حولها المواطنون، فقد اهتمت الدولة بها اهتماماً بالغاً يهدف تيسير الحركة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وقد كلفت هذه الكبارى الدولة المليارات من الجنيهات.

ولفت إلى أن مصر ودعت إلى غير رجعة عصر انقطاع الكهرباء، وإنشاء شبكة نقل الكهرباء والتى بلغت تكلفتها حوالى 70 مليار جنيه، إضافة إلى الاستثمارات الواسعة جداً فى مجال قطاع البترول وزيادة الاحتياطيات من الغاز الطبيعى، خاصة بعد قيام مصر بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتى كانت معطلة لسنوات طويلة من قبل 2010، مما ساهم بشكل واسع فى إقبال الشركاء على عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وتم اكتشاف حقول غاز على رأسها حقل «ظهر»، كما تم تنفيذ مشروعات عملاقة لتنمية حقول الغاز باستثمارات تعدت الـ 13 مليار دولار، وتعدى إنتاجها إلى 6 مليارات قدم مكعبة.

وتابع: "من المشروعات العملاقة أيضا التى تمت زيادة الرقعة الزراعية، فقد تم إنجاز استصلاح حوالى مليون فدان بنهاية عام 2019، ولا تزال وزارة الزراعة تقوم بعمليات استصلاح واسعة فى إطار مشاركتها الفعالة فى سد الفجوة الغذائية".