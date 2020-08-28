بوتين عن اللقاح الروسي: يخلق مناعة دائمة وآمن

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، إن اللقاح الروسي هو أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يحصل على موافقة الحكومة "بما يتفق بالتزام مع القوانين الروسية"، ويتماشى مع "الممارسات واللوائح الدولية".

وأشاد بوتين باللقاح الروسي خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية الرسمية ، قائلا: "من الواضح تماما لمتخصصينا اليوم أن هذا اللقاح يخلق مناعة دائمة.. وهو آمن"، وفق سكاي نيوز.

ويأتي رد الرئيس الروسي وسط قلق بشأن الموافقة السريعة على اللقاح، وعدم مشاركة روسيا أي بيانات تدعم مزاعمها بشأن فعاليته، واتهام بأنه "انتهاك كبير" للبروتوكول العلمي.

ويحذر خبراء من أن استخدام لقاح غير مختبر ولم تثبت فعاليته أو سلامته قد يقوض في النهاية الاستجابة للجائحة، ويزيد من القلق بين الناس حول حصولهم على اللقاح من عدمه.

واللقاح الروسي الذي أطلق عليه اسم سبوتنيك-في- إشارة لأول قمر صناعي في العالم قام الاتحاد السوفيتي بإطلاقه عام 1957- اختبر مؤخرا على مجموعتين، من 38 متطوعا في كل منهما، وفقا للصحة الروسية.

وكانت السلطات الروسية وعدت مرارا باستمرار التجارب المتقدمة للقاح بعد الموافقة عليه، وأن تتضمن 1600 متطوع. لكن بعد موجة الانتقادات الدولية، أصدر مسؤولو الصحة الروس التصريح بالبدء في تجارب متقدمة تتضمن 40 ألف متطوع.